Die Weihnachtsmärkte in Germersheim und Sondernheim, die normalerweise im Wechsel an den Adventswochenenden vor Weihnachten stattfinden, fallen aus. Das teilte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Donnerstagabend in der Stadtratssitzung mit. Er habe lange mit dem Sondernheimer Ortsvorsteher Friedel Rentschler (FWG) gesprochen, ehe man diese Entscheidung getroffen habe. Egal wo, mit einem Bauzaun außenrum, Maskenpflicht, Höchstteilnehmerzahl und entsprechender Kontrolle sei „das Flair eines Weihnachtsmarktes nicht gegeben“, so Schaile. Zudem erwarte er im November mit der nächsten Corona-Verordnung des Landes weitere strengere Regeln, da die Infektionszahlen steigen. Er hoffe nicht, dass die von Bundeskanzlerin Angela Merkel für mögliche gehaltenen 19.000 Infektionen pro Tag zur Weihnachtszeit Wirklichkeit werden. Aber die Situation sei Grund genug, die Märkte abzusagen.