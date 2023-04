Neuer Chef des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts ist Mario Germano (49). Der Leitende Kriminaldirektor kommt vom Bundeskriminalamt und war dort zuletzt für das deutsche Zentralbüro des Fahndungsnetzwerks der EU namens „Sirene“ zuständig, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Germano tritt die Stelle rückwirkend zum 15. April an. Sie ist seit Anfang März vakant. Der bisherige LKA-Chef Johannes Kunz wechselte Ende Februar in den Ruhestand. Innenminister Michael Ebling (SPD) würdigte Germano als „erfahrenen Kriminalbeamten, der sich im Bundeskriminalamt eine ausgewiesene Expertise sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich erarbeitet hat“. Nach Ministeriumsangaben ist Mario Germano gebürtiger Rheinland-Pfälzer. 1993 begann er beim Bundeskriminalamt im Mobilen Einsatzkommando und er bekämpfte die Organisierte Kriminalität. Während seiner Laufbahn war er unter anderem Geheimschutzbeauftragter des Bundeskriminalamts und Leiter Interne Ermittlung. Germano ist verheiratet und Vater einer Tochter.