Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz stoppt nach einer Konkurrentenklage eine Stellenbesetzung im rheinland-pfälzischen Integrationsministerium, das von Anne Spiegel geleitet wird. Spiegel, zugleich Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl am 14. März 2021, stellte am Donnerstag zusammen mit der Co-Vorsitzenden der Partei, Misbah Khan, die Wahlkampagne der Partei vor.

„Anne Spiegel Verantwortung, Mut, Leidenschaft“ steht auf dem Plakat, das die 40-jährige aus Speyer im Wintermantel zeigt. Die Themenplakate beschäftigen sich mit dem Klimaschutz, den die Grünen in der Landesverfassung verankern wollen, und dem Artenschutz, symbolisiert durch eine Biene und dem Werbespruch „Für mehr Kurzstreckenflüge von Blume zu Blume“. Der Digitalisierung der Schulen und der ärztlichen Versorgung auf dem Land „Grün lässt die Praxis im Dorf“ sind weitere Plakate gewidmet. Die ersten sollen bereits am 20. Januar aufgestellt werden, sofern es die Kommunen genehmigen.

Externe Bewerberin gegen Beamtin im Haus

Zum Urteil des OVG verwies Spiegel auf eine Pressemeldung des Ministeriums und wollte sich nicht weiter dazu äußern. Das OVG rügte, dass der Personalrat in einem Besetzungsverfahren nicht ausreichend einbezogen worden sei. Dies sei ein „erheblicher und offenkundiger Mangel“. In dem Fall ging es um die Besetzung einer Referatsleiterstelle im Ministerium. Eine von der Verbraucherzentrale kommende Bewerberin war einer Beamtin vorgezogen worden, dagegen hatte diese geklagt. Während des seit einem Jahr andauernden Rechtsstreits hatte sich die externe Bewerberin nach RHEINPFALZ-Informationen erfolgreich auf eine Referentenstelle im Ministerium beworben. Beide Stellen waren zuvor öffentlich ausgeschrieben, die Bewerberinnen formell beurteilt worden. Wegen fehlender Ausschreibungen und Beurteilungen hatte das OVG im September dem Umweltministerium in Mainz Willkür in der Beförderungspraxis vorgeworfen.

Kritik der CDU-Opposition

Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) ist deshalb unter Druck geraten und zum Jahresende 2020 zurückgetreten. Seit Januar führt Spiegel das Umweltministerium in Personalunion mit ihrem bisherigen Ministeramt. Die CDU-Opposition kritisierte, Spiegel ignoriere die Grundlagen der Beamtenbeförderung. Es müsse hinterfragt werden, ob sie die Richtige sei, um im Umweltministerium aufzuräumen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Martin Brandl. Die Freien Wähler forderten Spiegels Rücktritt.