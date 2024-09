2029 fahren ein halbes Jahr lang keine Züge zwischen Saarbrücken und Mannheim. Das könnte eine Chance für Zweibrücken sein.

Unter Pirmasens erstreckt sich ein 274 Kilometer langes Netz an Rohren, Tunneln und Bauwerken, die kaum jemand zu Gesicht bekommt. Ohne diese in Beton gegossene Unterwelt könnte die Stadt nicht funktionieren. Zwei begehbare Kanäle wurden für einen Pressebesuch geöffnet. Einer davon war einst deutschlandweit einzigartig.

Ein 27-jähriger in Russland geborener Zweibrücker soll seine ebenfalls russischstämmige Ehefrau 2023 körperlich misshandelt haben. Doch die Aussagen ihrer Freundin haben Ungereimtheiten zur Folge.

Sechs Monate waren Mitarbeiter des Landesrechnungshofs in der Kreisverwaltung. Sie haben die Behörde auf Herz und Niere geprüft. Dabei stießen sie auf die ein oder andere Ungereimtheit.

Nach dem Brand der Lagerhalle in Höhfröschen liegt jetzt das Ergebnis der Bodenproben vor: Der Boden ist mit Schwermetallen belastet.

Flüchtlinge sollen schneller mit deutscher Sprache, Kultur und dem Arbeitsmarkt vertraut werden. Gelingen soll das mit einem neuen Integrationskurs vom Internationalen Bund (IB). Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben zu. Details erklärt Tim Edinger, Leiter des städtischen Sozialamts.

In Waldfischbach-Burgalben wurde 1924 der Verein der Hundefreunde gegründet, am Samstag feiert der Verein das Jubiläum. Im Verhältnis Mensch und Hund hat sich in diesen 100 Jahren viel verändert. Auch der Hundeverein hat neue Wege eingeschlagen.

Am 2. September startete Eva Braun im Internet eine Petition für den Erhalt und die Renovierung des Freibads Biebermühle. Ihre Sorge: Das Bad könnte geschlossen werden.