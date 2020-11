Das Landgericht in Frankenthal hat jetzt angekündigt, dass es tatsächlich zu einem Prozess um die vor fünf Jahren in Bad Dürkheim entdeckten NS-Kunstwerke kommen wird. Geklärt werden soll so, wem sie gehören: der Bundesrepublik – oder dem Unternehmer aus der Kurstadt, der sie zur Wendezeit auf verschlungenen Wegen aus der DDR in die Pfalz bringen ließ. Die Statuen – zum Beispiel zwei lebensgroße Bronze-Pferde – hatten einst Hitlers Reichskanzlei geziert und waren dann auf einem sowjetischen Militärgelände in Brandenburg aufgestellt worden.

Die Kunstwerke galten als verschollen

Seit sie von dort abtransportiert woren waren, galten sie als verschollen. Als Berliner Fahnder sie im Mai 2015 in der Pfalz beschlagnahmten, wurde darüber weltweit berichtet. Die Ermittler hatten dem betagten Bad Dürkheimer zunächst vorgeworfen, dass er die Kunstwerke unrechtmäßig erworben habe. Jahre später stellten sie das Verfahren gegen den Mann dann aber doch noch ein, ihre Begründung: Falls er sich tatsächlich strafbar gemacht haben sollte, ist die Sache mittlerweile verjährt. Ob er die Objekte behalten darf, ist aber noch offen. Darüber verhandelt wird in Frankenthal am 17. Dezember.