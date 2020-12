Die Stadt Speyer hat ein als „Zimmervermietung“ deklariertes Bordell zu Recht geschlossen. Dies hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden.

Im November hatte die Mainzer Landesregierung verordnet, dass wegen der Corona-Pandemie Rotlicht-Etablissements erneut dicht machen müssen. Darauf haben laut Gericht Speyerer Bordell-Betreiber acht ihrer zehn Zimmer als private Zimmervermietung angeboten. In diesem „Schweden-Hostel“ seien die Gäste gefragt worden, ob die Zimmer für touristische Zwecke genutzt würden. Wer dies verneinte, sei aufgefordert worden, seine Adressdaten und seine Handynummer zu hinterlegen.

Kontrollen der Stadt haben, so das Gericht, ergeben, dass dort nach wie vor ein Bordell betrieben werde. Die Räume würden stundenweise vermietet. Die Behauptung des Betreibers, es sei ihnen nicht bekannt, ob die Mieter in den Zimmern Dienstleistungen von Prostituierten in Anspruch nehmen, könne nur als „abwegig“ bezeichnet werden.