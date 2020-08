Wegen eines geplatzten Reifens hat ein Lkw-Fahrer am Freitagabend auf der A63 zwischen Winnweiler und Göllheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Mittelleitplanke gefahren. Laut Polizei wurde der Fahrer verletzt und per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Während des Hubschraubereinsatzes war die A63 in Richtung Mainz gesperrt. Inzwischen sei sie wieder geöffnet, für die Bergung des Lkw müsse der Verkehr aber über den Standstreifen abgeleitet werden.