[Aktualisiert 16.15 Uhr] Am Samstagnachmittag hat sich der Verkehr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim im Baustellenbereich auf der linken Spur für fast eineinhalb Stunden gestaut. Laut Informationen der Polizei war der Reifen eines Autos geplatzt. Weil im Bereich der Baustelle kein Wechsel zwischen den beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Ludwigshafen möglich ist, mussten die dahinter stehenden Verkehrsteilnehmer warten, bis das Auto abgeschleppt werden konnte. Gegen 15.30 Uhr waren beide Spuren wieder befahrbar.