Das seit 2015 geplante Hochhausprojekt „Metropol“ in Ludwigshafen steht vor dem Aus. Die für den Bau gegründete Projektgesellschaft hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Firma wollte an der zentralen Stelle in der Ludwigshafener Innenstadt, an der 2015 der als „Tortenschachtel“ bekannte markante kreisrunde Kaufhaus-Bau abgerissen worden war, einen Hochhaus-Komplex von 67 Metern Höhe errichten. Wie nun am Freitag bekannt wurde, hat die „Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen GmbH & Co KG“, gegründet von Investor Günther Tetzner, am 11. Juli beim Amtsgericht Karlsruhe einen Insolvenzantrag gestellt.

Im Frühjahr hatte Tetzner noch gesagt, das Projekt werde bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Vor Kurzem hatte er dann nach RHEINPFALZ-Informationen versucht, bei der Stadt eine mehrjährige Fristverlängerung für die Fertigstellung des Hochhauses zu erwirken.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Mannheimer Rechtsanwalt Tobias Wahl (54) bestellt. Er soll prüfen, ob das Bauprojekt noch irgendwie realisiert oder das Grundstück an einen neuen Investor verkauft werden kann.