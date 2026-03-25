Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises will nach Schifferstadt umziehen. Per Landesverordnung muss das eigentlich bis 1. Januar 2029 passiert sein. Doch dieser Termin ist nicht mehr zu halten, wie Landrat Volker Knörr (CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch bestätigte. Der Hintergrund: Das von der Kreisverwaltung noch unter Knörrs Vorgänger Clemens Körner (CDU) favorisierte und angeschobene Mietmodell ist geplatzt.

Geplant war, dass die Schifferstadter Baufirma Heberger auf dem ehemaligen Gelände der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs Büroräume hochzieht, diesen Bau an die Firma Real I.S. AG verkauft und die Firma mit Sitz in München die Räume an die Kreisverwaltung vermietet. Dafür war Real I.S. auf Investorensuche. Eine Suche, die nicht von Erfolg gekrönt war, wie die Kreisverwaltung berichtet.

In der jüngsten Kreistagssitzung beschloss das Gremium daher, den Beschluss vom 6. Oktober 2025 aufzuheben, wonach die Kreisverwaltung einen entsprechenden Mietvertrag für die neue Heimat aushandeln sollte. Jetzt soll die Verwaltung nach Alternativen suchen, zum Beispiel auch die Möglichkeit ausloten, selbst zu bauen.

Laut Landrat Volker Knörr finden in den kommenden Tagen erste Gespräche bezüglich der neuen Situation statt – sowohl mit dem Mainzer Innenministerium, als auch mit Heberger. Der Baufirma gehört das Gelände in Schifferstadt. Bei Heberger hält man sich noch bedeckt. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt die Baufirma mit: „Die Firma Heberger ist sowohl für das bisher favorisierte ,Investoren-Mietmodell’ als auch für das zwischenzeitlich als Alternative in Frage kommende Modell der ,Realisierung des Kreishaus-Neubaus in Eigenregie der KV’“. Man werde die entsprechenden Verhandlungen und Gespräche in den nächsten Wochen abwarten.