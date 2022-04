Nach einer Droh-Mail an den Koblenzer Generalstaatsanwalt ist ein 30 Jahre alter Mann festgenommen worden. In dem Schreiben wird die sofortige Freilassung der vier Beschuldigten gefordert, die eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und einen Umsturz geplant haben sollen. Zu diesen Inhaftierten gehört ein Mann aus Neustadt. Der Absender verlangt zudem, die Telegram-Chatgruppe „Vereinte Patrioten“ wieder freizuschalten. In der E-Mail, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden Terror- und Sprengstoffanschläge in Deutschland und Europa sowie Geiselnahme und Mord angedroht.

Der Verdächtige sei am Mittwoch außerhalb von Rheinland-Pfalz festgenommen worden und werde verhört, berichtete ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Mainz. Einzelheiten nannte er nicht.

