Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe wird nach Angaben aus Justizkreisen im Lauf des Dienstags erläutern, ob er den Fall der „Vereinten Patrioten“ an sich zieht. Die Impfgegner-Gruppe soll geplant haben, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen und die Bundesrepublik mit Anschlägen auf das Stromnetz ins Chaos zu stürzen. Als eine von zwei Führungsfiguren gilt dabei ein 55-Jähriger aus Neustadt, der kurz vor Ostern in seinem Wohnort auf dem Globus-Parkplatz verhaftet worden ist. Der Generalbundesanwalt als Deutschlands obersten Ankläger wäre für das Verfahren zuständig, wenn die Verdächtigen-Gruppe als mutmaßliche Terrorbande eingestuft wird.