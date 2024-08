Droht der Kollaps auf dem Friedhof?

„Ich beschrifte Grabsteine wie am Fließband.“ Das sagt Michael Graf über seine tägliche Arbeit. Es gibt immer mehr Bestattungen, aber kaum noch Steinmetze. In ein paar Jahren werden die noch Verbliebenen in Rente gehen. Und dann?

Feuerwehr hilft koreanischer Reisegruppe

Ein Motorschaden eines Reisebusses hat am Sonntag auf der B10 ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Touristen aus Asien sind gerade auf Deutschlandtour. Wie soll es nun für sie weitergehen?

Leben mit einer unheilbaren Krankheit

Helena ist vier Jahre alt, als sie die Diagnose Alström Syndrom bekommt. Sie zählt zu den 8000 bekannten seltenen Erkrankungen. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen.

Angst soll Festkultur nicht zerstören

Das geplante Festwochenende in Solingen endete am Freitag mit einer Messerattacke auf Besucher. Auch im Kreis Germersheim wurde gefeiert. Diese Feste wolle man sich auch in Zukunft nicht nehmen lassen, sagen die Verantwortlichen.

Diebe plündern Gräber

Unbekannte haben die Friedhöfe in Rülzheim und Bellheim heimgesucht: Sie hatten es vermutlich auf Bronze- und Edelstahlfiguren und Kreuze abgesehen. Der Schaden ist erheblich.