Die Polizei sucht Zeugen: In der Nacht vom 18. auf 19. November hat ein bislang unbekannter Täter in der Alemannenstraße in Maxdorf ein auf der Straße geparktes Auto mit Eiern beworfen, wie die Polizei informierte. Dadurch ist der Lack der Fahrertür beschädigt worden, richtig reinigen ließ sich die Tür jedenfalls nicht mehr. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen – oder per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de.