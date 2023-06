Auf der Suche nach heißen Quellen und Lithiumvorkommen werden zum Ende des Jahres tonnenschwere Rüttelmaschinen durch die Pfalz rollen – zum Ärger mancher Hausbesitzer. In Mannheim und der Südpfalz klagten sie teilweise über Schäden an ihren Häusern. Was Anwohner im Schadensfall wissen sollten und ob noch Wiederspruch möglich ist, lesen Sie hier.