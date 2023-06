Um Akzeptanz werben und Energiegewinnung mit dem Abbau von Lithium aus Tiefenwasser verbinden: Das sind nach Auffassung der Veranstalter des Kongresses „Tiefengeothermie am Oberrhein“ die zwei Haupt-Erfolgsfaktoren für Erdwärme im Rheingraben. 200 Teilnehmer trafen sich in Landau auf Einladung des Vereins „Trion“, einem Netzwerk von Geothermie-Akteuren, an dem neben dem Land Rheinland-Pfalz auch Baden-Württemberg und die Regionalverwaltungen am Rhein der Schweiz und Frankreichs beteiligt sind. Das Netzwerk erhofft sich von den geothermischen Tiefenwässern, wie sie im Oberrheingraben und mithin unter der Pfalz zu finden sind, eine Ausbeute von bis zu 1000 Tonnen Lithiumkarbonat, die jährlich an jeder geothermischen Anlage am Rhein produziert werden könnten. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil für den Bau hocheffizienter Batterien, wie sie beispielsweise für Elektroautos in großen Mengen gebraucht werden.