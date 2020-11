In der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden werden seit Montag wieder alle Klassen in ihren Räumen unterrichtet. Ausnahme bilden eine sechste und eine zehnte Klasse, die sich noch in Quarantäne befinden, wie Jörg Oeynhausen auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtete – „ansonsten sind alle wieder an Bord“. Allerdings ist der Nachmittagsunterricht für die achte und neunte Klassenstufe sowie zwei siebte Klassen ausgesetzt, da nach wie vor zehn der 54 Lehrer ausfallen. „Das bleibt das Nadelöhr“, sagte Oeynhausen. Eine Nachmittagsbetreuung für alle Schüler gebe es aber dennoch, die sei auch Ende der vergangenen Woche genutzt worden: Am Donnerstag und Freitag waren an der Georg-von-Neumayer-Schule alle Kinder ab der siebten Klasse online unterrichtet worden.