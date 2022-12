Nach 30 Jahren sein Lebenswerk hinter sich zu lassen, ist nicht einfach. In große Fußstapfen zu treten ebenso wenig. Beim Landauer Wellpappenhersteller Progroup steht zum Jahreswechsel der Generationenwechsel an. Der 67-jährige Firmengründer Jürgen Heindl übergibt den Chefposten an seinen 39-jährigen Sohn Maximilian. Uns geben die Heindls einen Einblick in die besondere Dynamik von Familienunternehmen. Wie die erfolgreiche Unternehmerfamilie tickt, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.