Asylsuchende sollten der Gesellschaft durch eine gemeinnützige Arbeit etwas zurückgeben: Diese Forderung ist weit verbreitet. In Frankenthal startet die Stadtverwaltung in der Notunterkunft auf dem Festplatz ab Oktober ein Pilotprojekt. Bewohner des Containerdorfs sollen das Außengelände rund um die Unterkunft am Rande der Innenstadt sauber halten und kleinere Gärtnerarbeiten übernehmen. Als Aufwandsentschädigung werden 80 Cent in der Stunde gezahlt. Warum nicht alle Bewohner für das Projekt in Frage kommen und weitere Informationen zu den Plänen lesen Sie hier.