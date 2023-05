Das Projekt Gemeindeschwester plus geht in der Südpfalz weiter. Landessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat dem Landkreis SÜW den Förderbescheid in Höhe von rund 189.000 Euro übergeben. Damit ist die Arbeit der Kräfte für dieses und das kommende Jahr gesichert. Der Landkreis setzt das Angebot seit 2015 um. Seit ebenso langer Zeit ist auch die Stadt Landau an Bord, die vergangene Woche den Förderbescheid in Höhe von 126.000 Euro erhalten hat. Das Land unterstützt die Kommunen durch die Finanzierung der Personalkosten. Die Gemeindeschwestern plus helfen, Hemmschwellen und Hindernisse zu überwinden und Angebote für nicht pflegebedürftige Menschen über 80 Jahren zu entwickeln. Es geht darum, dass sie gesund und selbstständig bleiben. Beantwortet werden oft Fragen zur Ernährung und Vermeidung von Stürzen. Seit Juli 2021 sind im Kreis SÜW drei Fachkräfte fest angestellt. Seit März 2022 ist Claudia Sarter die zuständige Gemeindeschwester plus für die Bürger der Stadt Landau und der Verbandsgemeinde Landau-Land. Sie ist unter Telefon 0159 04020788 oder per E-Mail an gemeindeschwester.plus@sozialstation-landau.de erreichbar. Die Fachkräfte im Landkreis SÜW sind Patricia Niederer, die für die Verbandsgemeinden Edenkoben, Herxheim und Offenbach zuständig und unter Telefon 06341 940655 erreichbar ist. Ute Wingerter betreut die Menschen in den Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern, Telefon 06341 940656, Marleen Kunstätter ist in der Verbandsgemeinde Maikammer tätig, Telefon 06321 8551722.