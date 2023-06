Die Ortsgemeinde Otterstadt und die Verbandsgemeinde Rheinauen klagen vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt gegen eine geplante Erdöl-Bohrung zwischen Waldsee und Otterstadt. Das Konsortium aus den Firmen Neptune Energy und Palatina Geocon verfolgt dort seit Jahren Pläne, in rund 2800 Metern Tiefe nach dem Rohstoff zu suchen. Im Winter vor knapp zwölf Jahren hatten seismische Messungen ergeben, dass es dort möglicherweise ein Erdöl-Vorkommen gibt. Das Konsortium fördert den Rohstoff bereits seit 2008 in Speyer und hat vor vier Jahren bei Schwegenheim danach gebohrt. In Otterstadt gibt es massiven Widerstand gegen das Projekt – angeführt von der Interessengemeinschaft „Kein Öl“. Die Gegner des Vorhabens fürchten negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Die vorgesehene Bohrstelle liegt rund 450 Meter von der Wohnbebauung entfernt.

