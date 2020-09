Seit 18. September ist im Bobenheim-Roxheimer Gemeindekindergarten in der Breslauer Straße ein Ansteckungsfall im Erzieherteam bekannt. Und dabei sei es seitdem geblieben, teilt Mike Lemke von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage mit.

Das Personal war umgehend getestet worden, und auch unter den Kindern aus der Gruppe der infizierten Betreuerin habe es kein positives Ergebnis gegeben. Sie waren laut Lemke vor Ort an der Kita von Mitarbeitern des Klinikums Ludwigshafen untersucht worden.

Nachricht über negatives Ergebnis kann dauern

Die Klinik müsse positive Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden an das zuständige Gesundheitsamt melden. Weil das nicht geschehen ist, geht die Gemeinde davon aus, dass mit den Kindern alles in Ordnung ist. Bei Negativ-Tests erfolge keine schnelle Mitteilung, habe das Gesundheitsamt auf Nachfrage geantwortet. Eltern, die es genau wissen wollten, müssten sich selbst an die Klinik wenden. Die Gruppenkinder müssen laut Lemke trotzdem noch die ganze Woche in Quarantäne bleiben, in den anderen drei Gruppen laufe der Betrieb weiter, dort seien keine Tests nötig.