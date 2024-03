Belohnungen werden für gewöhnlich eher bei Kapitalverbrechen ausgesetzt. Die Gemeinde Haßloch ist jetzt so genervt von Schmierereien an Bushaltestellen und Stromkästen, dass sie eine Belohnung für Hinweise auf diejenigen auslobt, die Farbeimer und Stifte nicht im Griff halten können. Damit will sie auch weiteres Geschmier verhindern. 500 Euro bekommt, wer Hinweise gibt, die zur Ermittlung der Schmierfinken führen, teilt die Verwaltung des Großdorfes mit und nennt auch die Nummer der Polizeiinspektion: 06324 9330.