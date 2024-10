Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat den Wunsch der Ortsgemeinde Otterstadt nach einem Berufungsverfahren abgelehnt. Die Gemeinde wollte sich damit weiter juristisch gegen eine geplante und im Dorf umstrittene Erdöl-Bohrung in Ortsnähe wehren. Die Richter in Koblenz begründeten ihre Entscheidung mit der mangelnden Klagebefugnis der Gemeinde. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ist unanfechtbar. Es ist nicht die erste Niederlage der Ortsgemeinde vor Gericht. Gleichzeitig ist aber nicht ausgeschlossen, dass wieder gegen das Erdöl-Projekt geklagt wird. Mehr dazu lesen Sie hier.