Die gemeinnützigen Vereine in der Pfalz können aufatmen. Sie müssen sich nicht mehr jährlich um die Befreiung der anfallenden Gebühren im Transparenzregister kümmern. Künftig müssen sich Vereine nur noch einmal – nämlich in diesem Jahr – um einen Gebührenerlass bemühen. Der Antrag kann unkompliziert per Formular gestellt werden. Darin erteilt der Verein der registerführenden Stelle das Recht, beim Finanzamt eine Bestätigung über den steuerbegünstigten Zweck einholen zu dürfen.

Eine Änderung im Geldwäschegesetz zum 1. August 2021 macht dies möglich. Demnach müssen sich gemeinnützige Vereine nicht mehr aktiv im Transparenzregister eintragen. Hierfür wird der Eintrag im Vereinsregister herangezogen. Allerdings müssen Vereine einige Punkte beachten – sonst droht ein Bußgeld.