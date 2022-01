Bei einer Schlägerei am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Germersheim erlitten alle vier Beteiligten leichte Verletzungen. Laut Polizei stellten die alarmierten Beamten vor Ort fest, dass wohl Geldschulden Grund für die schlagkräftigen Auseinandersetzungen waren. Bei einem der Beschuldigten wurde außerdem ein Schlagring gefunden, der bei der Schlägerei aber nicht benutzt wurde. Gegen die Kontrahenten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, gegen den Besitzer des Schlagrings zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.