Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag in der Zollamtstraße lange Finger gemacht und eine Rollstuhlfahrerin bestohlen.

Nach Angaben der Polizei hatte die Geschädigte ihren Rucksack an der Sitzlehne ihres Rollstuhls befestigt. Darin steckte auch ihr Geldbeutel. Da der Rucksack nicht in ihrem Blickfeld war, kann die Frau nicht genau sagen, wann der Geldbeutel abhandengekommen ist. Sie vermutet in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr in einem Laden in der Zollamtstraße.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb etwas Bargeld, eine Debitkarte, den Führerschein, den Behindertenausweis sowie den Personalausweis der 71-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.