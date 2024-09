Nach der Geldautomatensprengung in Hagenbach hat die französische Polizei 13 Tatverdächtige nur Stunden später in Straßburg im Elsass festgenommen. Bei einer Serie von Taten soll die Bande in Deutschland, Frankreich und der Schweiz mehrere Hunderttausend Euro erbeutet haben, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Polizei. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, hatten zunächst noch unbekannte Täter den Automaten in der Volksbankfiliale in Hagenbach in den frühen Morgenstunden am Freitag gesprengt.

Als fünf Tatverdächtige von dieser Sprengung am Morgen in Straßburg eintrafen, wurden sie mit den übrigen Verdächtigen in einer Garage im Problemstadtteil Meinau festgenommen, wie die Zeitung berichtete. Dabei sollen mehrere Fahrzeuge sowie Bargeld sichergestellt worden sein. Bei den Festgenommenen soll es sich um Niederländer, Franzosen und einen Russen handeln.

Die Fahndung nach der Bande hatte die Kriminalpolizei in Straßburg mit anderen Dienststellen und der Polizei in Baden-Württemberg seit dem Sommer vorangetrieben. Die Täter sollen rund ein Dutzend Mal in Deutschland zugeschlagen haben, mindestens fünfmal in der Schweiz und einmal in Straßburg sowie im Vorort Illkirch-Graffenstaden.

