[Aktualisiert am 8.2.2024, 10.20 Uhr] Die Obere Hauptstraße und die Bahnhofstraße in Steinfeld (Landkreis Südliche Weinstraße) sind für den Verkehr wieder freigegeben. Sie waren am Morgen gesperrt gewesen, weil die Polizei im Bereich des Geldautomaten der Sparkasse in der Oberen Hauptstraße einen Einsatz hatte. Sie überprüfte, ob noch unbekannte Täter den Automaten sprengen wollten. Zeugen hatten um vier Uhr verdächtige Personen in der Bank gemeldet. Wahrscheinlich wurden sie bei der Tat gestört. Beim Eintreffen der Polizei waren diese geflüchtet. Aus Sicherheitsgründen waren zwei Straßen gesperrt und umliegende Gebäude evakuiert worden. Momentan ist noch die Spurensicherung vor Ort.