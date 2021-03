[Aktualisiert 15.30 Uhr] Mit mehreren lautstarken Explosionen sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Geldautomaten in einem Schwetzinger Einkaufszentrum gesprengt worden. Sie erbeuteten den Polizeiangaben zufolge 100.000 Euro Bargeld. Die beiden Pavillons, in denen sich die Maschinen befanden, seien vollständig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Die Sprengwirkung war demnach so stark, dass Teile der Pavillons in einem Radius von 150 Metern verstreut lagen. Mehrere geparkte Autos wurden beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mindestens 200.000 Euro.

Die Ermittler gehen von mindestens drei Tätern aus, die nach den Detonationen mit einem dunklen, hochmotorisierten Auto älteren Baujahrs in Richtung A6 flüchteten und zunächst nicht gefasst werden konnten. Das Fluchtauto sei einem VW-Golf ähnlich und habe eine längliche, am Heck waagrecht angebrachte Bremsleute.

Die Unbekannten sollen deutsch, aber auch in einer osteuropäischen Sprache miteinander gesprochen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat, den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder der Fluchtrichtung. (Kriminaldauerdienst: 0621/174-4444; Polizeirevier Schwetzingen: 06202/288-0)