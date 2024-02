Geldautomaten im Visier

Sprenger haben sich wieder an einem Geldautomaten in der Südpfalz zu schaffen gemacht. In Steinfeld mussten die Kriminellen aber unverrichteter Dinge flüchten. Die Sparkasse zieht noch am selben Tag Konsequenzen.

Schule trauert um Namenspatron

Das Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern trauert um seinen Namenspatron. Der deutsch-französische Politologe ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Erinnerungen an eine besondere Beziehung.

Zu eng für Fußgänger und Feuerwehr

Im Landauer Malerviertel sind die Gehwege und Fahrbahnen zu eng, um noch den rechtlichen Vorgaben zu entsprechen. Die Konsequenz der Stadt: Parkplätze fallen weg.

Ärger über Grünschnitt

Ein Edenkobener sorgt sich um das Wohl der Vögel. Nach einer Mähaktion an der A65 bei Landau und an den Bahngleisen hätten sie kaum noch Nistmöglichkeiten.

Totschlagprozess: Der Geduldsfaden reißt

Der Totschlagprozess von Weingarten zeichnet ein immer übleres Bild des 17-jährigen Todesopfers. Auch seine Freunde geben auf dem Zeugenstand ein schlechtes Bild ab. Einige sitzen wegen Falschaussagen wohl bald selbst auf der Anklagebank.

Stromzähler ist nicht gleich Stromzähler

Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe im Keller – diese Kombination bietet sich als besonders umweltfreundliche Lösung für Hausbesitzer an. Doch manchmal tauchen unerwartete Probleme auf. Und die Pfalzwerke reagieren erst nach monatelanger Wartezeit auf Kundenbeschwerden.