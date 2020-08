[Aktualisiert 16 Uhr] In der Paternusstraße in Worms ist am frühen Dienstagmorgen der Geldautomat einer Bankfiliale aufgesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Alarm um 4.56 Uhr ein. Anwohner waren durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Ob Geld erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Die Täter seien mit laut Polizei offenbar mit einer Limousine geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden. Dabei sei für die Ermittlungen besonders der Zeitraum vor der Tat bis zur Sprengung um 4.56 Uhr von Interesse. Auch Hinweise zur Flucht und zum Fluchtweg – etwa Beobachtungen zu auffällig fahrenden Fahrzeugen – können laut Polizei wichtig sein.