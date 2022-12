[Aktualisiert 10.53 Uhr] Unbekannte haben in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einen Geldautomaten der VR-Bank Rhein-Neckar gesprengt. Anwohner hätten am frühen Freitagmorgen einen lauten Knall gehört, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei kurz darauf ein dunkles Auto weggefahren. Nach den Tätern wird gefahndet. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, er ist jedoch nach Angaben der Bank erheblich. Der Schaden werde aktuell begutachtet und die Filiale bleibe bis auf weiteres geschlossen. Kunden werden gebeten, auf die Filialen in Fußgönheim und Mutterstadt auszuweichen, heißt es weiter.

