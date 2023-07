Am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr haben Unbekannte im Südpfälzischen Hagenbach im Kreis Germersheim einen Geldautomaten gesprengt. Das hat die Polizei mitgeteilt, zunächst ohne weitere Details zu nennen. So ist derzeit weder bekannt, ob Geld gestohlen wurde, noch, wie hoch der Sachschaden ist. Laut Polizei läuft die Fahndung. Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.