Im Kurpfalz-Center an der A6 im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ist am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren kurz nach 3 Uhr mehrere Täter mit Gewalt in den Gebäudekomplex eingedrungen und hatten den Automaten in die Luft gesprengt, der sich im Eingangsbereich des Centers befindet. Sie zerstörten damit nicht nur den Automaten selbst, sondern auch Teile der Innenausstattung des Einkaufszentrums. Wie groß die Beute ist, ist laut Polizei bislang unbekannt, ebenso die Höhe des Schadens.

Die Polizei fahndete erfolglos nach den Tätern. Neben der Kriminaltechnik aus Heidelberg wurde auch das Landeskriminalamt in die Spurensicherung eingebunden, von dem Sprengstoff-Experten entsandt wurden.

Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise unter Telefon 0621/174-4444.