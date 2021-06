In der Nacht zu Montag ist in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein Geldautomat gesprengt worden. Die Ermittlungen laufen, so die Polizei. Es gibt noch keine Informationen über Schaden und Beute. Die Polizei wurde gegen 2.15 Uhr alarmiert. Der Geldautomat befand sich in einem Einkaufsmarkt. In jüngster Zeit gab es in der Region mehrere Vorfälle dieser Art.

Wir berichten weiter.