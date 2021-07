Am frühen Freitagmorgen um 2.20 Uhr haben drei noch unbekannte Täter einen Geldautomaten im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum gesprengt. Sie drangen laut Polizei über einen Seiteneingang des Einkaufszentrums ein. Nach der Tat beobachtete ein Zeuge, wie die mit Kapuzenshirts bekleideten Täter in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn flüchteten. Eine Großfahndung sei bislang erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit. Neben dem Geldautomaten seien auch angrenzende Geschäfte beschädigt worden. Ob Geld entwendet worden sei, stehe noch nicht fest.