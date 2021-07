In Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag um 3.30 Uhr den Geldautomaten eines Einkaufszentrums gesprengt. Laut Polizei entstand dabei am Gebäude ein Schaden von rund 100.000 Euro. Ob Geld entwendet wurde, sei noch unklar. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug in Richtung A6. Nach ihnen werde mit einem Großaufgebot gefahndet.