[Aktualisiert 11 Uhr] In Ludwigshafen-Rheingönheim haben mehrere Täter am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Rewe-Einkaufszentrum in der Von-Kieffer-Straße gesprengt. Anwohner meldeten um 1.30 Uhr die Explosion. Auf ihrer Flucht vor der Polizei hatten die mutmaßlichen Täter in der Pfingstweide einen Unfall. Sie versuchten, zu Fuß zu entkommen. Zwei der Männer wurden dabei vorläufig festgenommen. Nach möglichen weiteren Tätern werde gefahndet.

Ob sie Geld erbeuteten, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. In der Wand des Einkaufsmarktes klafft ein riesiges Loch. Auch der Eingangsbereich mit der Obst- und Gemüseabteilung wurde nach RHEINPFALZ-Informationen in Mitleidenschaft gezogen. Bereits Ende 2017 war ein Geldautomat der Sparkasse im Rewe-Markt gesprengt worden.

„Wegen der massiven Beschädigungen müssen wir den SB-Standort bis auf Weiteres außer Betrieb nehmen. Bis dahin bitten wir unsere Kunden, auf benachbarte Geschäftsstellen auszuweichen“, sagte am Dienstag ein Sprecher der Sparkasse auf Anfrage.

Weniger Geldautomaten für mehr Sicherheit?