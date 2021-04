Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt. Ob dabei Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Nach den flüchtigen Tätern werde derzeit mit einem Großaufgebot gefahndet, teilte die Polizei mit. Wie erste Ermittlungen ergaben, sollen die Täter mit einem silbernen, hochmotorisierten Wagen in Richtung A 6 gefahren sein.