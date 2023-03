In Ludwigshafen-Rheingönheim haben noch unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Rewe-Einkaufszentrum in der Von-Kieffer-Straße gesprengt. Anwohner meldeten um 1.30 Uhr die Explosion. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug. Nach ihnen wird gefahndet. Ob sie Geld erbeuteten, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. In der Wand des Einkaufsmarktes klafft ein riesiges Loch. Auch der Eingangsbereich mit der Obst- und Gemüseabeteilung wurde nach RHEINPFALZ-Informationen in Mitleidenschaft gezogen.