In Berg-Neulauterburg (Kreis Germersheim) haben noch unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Nähe der französischen Grenze gesprengt. Die Täter flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0621-963-2773 zu melden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Wir berichten weiter.

