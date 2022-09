In Bruchweiler-Bärenbach (Kreis Südwestpfalz) haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch um 2.52 Uhr einen Geldautomaten einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz in der Hauptstraße gesprengt. Ob dabei Geld erbeutet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Täter flüchteten in einem dunklen Seat in Richtung Bundenthal. Kennzeichen waren nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht angebracht.

Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem benutzten Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden.