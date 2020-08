[Aktualisiert um 11.50 Uhr] In Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ist in der Nacht auf Donnerstag um 4.53 Uhr der Geldautomat der Deutsche-Bank-Filiale in der Speyerer Straße aufgesprengt worden. Das teilte die Polizei mit. Hierdurch wurden sowohl der Geldautomat als auch der Bankvorraum schwer beschädigt. Der oder die Täter flüchteten, bislang gibt es zu ihnen keine Hinweise. Ob Geld entwendet wurde, steht noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Derzeit ermitteln die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigshafen und des Landeskriminalamtes Mainz, teilt LKA-Sprecher Bastian Kipping auf Nachfrage mit. Dabei werde auch geprüft, ob die Tat im Zusammenhang mit anderen Sprengungen in Rheinland-Pfalz steht. Die Automaten-Sprengung in Limburgerhof ist die fünfte in diesem Monat im Bundesland. Zuletzt waren in Dannstadt zwei Geldautomaten der Sparkasse aufgesprengt worden. Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr nun schon 22 Geldautomaten auf diese Weise zerstört, soviel wie im ganzen vergangenem Jahr 2019, informiert Kipping weiter.

Wer in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Limburgerhof oder Umgebung gemacht hat, kann sich an das Polizeipräsidium Rheinpfalz unter Telefon 0621/ 9630 wenden.