Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Kaiserslautern einen Geldautomaten aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen seien die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen, teilte die Polizei mit. „Die Ermittler schließen derzeit auch eine Sprengung nicht aus.“ Der Geldautomat sei bereits in der Vergangenheit Ziel unbekannter Krimineller geworden.

Gleichzeitig seien die Täter nach Erkenntnissen der Polizei auch in die Räume der Stadtverwaltung und einer Kita im selben Gebäude eingedrungen. Ob sie dort etwas gestohlen hätten, sei noch nicht bekannt. Die Kita bleibe am Dienstag geschlossen, so die Polizei weiter.

Informationen über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Täter entkamen den Angaben zufolge unerkannt.

Eventuelle Zeugen bittet die Polizei um Hinweise. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Menschen oder Fahrzeuge im Kaiserslauterer Stadtteil Mölschbach, insbesondere im Bereich Douzystraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0631/369-2620 zu melden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.