Ab 2022 gibt es Neuerungen bei den gelben Wertstoffsäcken. Sie werden künftig doppelt so oft, also 14-tägig, abgeholt. Zudem soll sich die Qualität des Materials verbessern. Auch die Abfuhrtage ändern sich in zahlreichen Ortsgemeinden.

Alles Wissenswerte rund um den gelben Sack erfahren Sie im ausführlichen Bericht.