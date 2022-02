Am späten Vormittag gingen bei der Feuerwehr, aber auch bei der RHEINPFALZ Anrufe ein, die Besorgnis über gelblichen Rauch im Industriegebiet Nord äußerten. Ein Polizeisprecher allerdings gab Entwarnung: Im Gefahrstoffzentrum in der Marie-Curie-Straße sei es zu einer chemischen Reaktion gekommen, die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Es gab weder eine Gefahr für die Umwelt, noch für die Bevölkerung. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort. „Als wir ankamen, war die Sache aber schon am Abklingen“, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr. Dennoch seien sicherheitshalber Messungen in Windrichtung Stockborn und Erfenbach vorgenommen worden, ohne Ergebnis. „Das war kein gefährlicher Austritt“, bilanzierte die Feuerwehr.