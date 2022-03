Deshalb war der Himmel so gelb

Ein feiner Staub mischte sich am Dienstag in die Frühlingsluft in der Pfalz und färbte den Himmel gelb-orange. Was Meteorologen dazu sagen. Zum Artikel

So ergeht es Pfälzer Tankstellen-Betreibern

Seit 57 Jahren führt Familie Tschan die Calpam-Tankstelle in der Zweibrücker Dinglerstraße. Christel Tschan und Tochter Michaela Tschan-Hubert verkaufen Benzin und Zigaretten und bekommen die Sorgen ihrer Kunden mit. Zum Artikel

Russisches Gas: Was die TWL zur Versorgung Ludwigshafens sagen

Wie viel Gas bezieht Ludwigshafen aus Russland und was würde passieren, wenn diese Lieferungen eingestellt werden? Das haben wir die Technischen Werke gefragt, die angesichts der aktuellen Versorgungssituation klare Forderungen an die Politik haben. Zum Artikel

Inzidenz in Pfälzer Kreis bei 1864

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Montag auf Dienstag gestiegen und liegt nun bei 1377. Zum Artikel

Handelsverband: Deutsche sollen nicht hamstern

Der Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels hat die Deutschen aufgerufen, trotz Meldungen über Engpässe bei einzelnen Nahrungsmitteln wie Sonnenblumenöl und Mehl wegen des Ukraine-Krieges auf Hamsterkäufe zu verzichten. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Warum nicht gegen Spiegel ermittelt wird

Die Staatsanwaltschaft Koblenz weitet ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der 134 Menschen gestorben sind, nicht auf amtierende oder frühere Mitglieder der Landesregierung aus. Zum Artikel

Heftiger Gegenwind für Lindners Tankrabatt-Pläne

Finanzminister Christian Lindner (FDP) bekommt für seinen Vorstoß zum Tankrabatt heftigen Gegenwind von Wirtschaftsexperten, Sozialverbänden und aus der Politik. Zum Artikel

Nach Anti-Kriegs-Protest: Geldstrafe für russische Journalistin

Mit einem spektakulären Auftritt im russischen Staatsfernsehen hat eine Frau am Montag den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine verurteilt. Der Kreml wirft ihr „Rowdytum“ vor. Aktuelle Infos im Liveblog

Von Wein bis Wurst: Was es alles aus dem Automaten gibt

Das Speyerer Umland ist ganz vorne dabei, wenn es um den vollautomatisierten Verkauf all dessen geht, was der Pfälzer so braucht: Von Wein bis Bratwurst aus der Dose kann man sich hier rund um die Uhr allerlei Leckeres aus dem Automaten ziehen. Ein Überblick.