Heiß begehrter Behälter

In den Landauer Stadtdörfern stehen die Gelben Tonnen bereits auf den Grundstücken. Der Kreis Germersheim möchte im Zuge einer Befragung ermitteln, ob seine Bürger die Gefäße den Säcken vorziehen möchten, bevor der Kreistag entscheidet. Der Kreis SÜW dagegen will sich nicht festlegen.

Die kleinen Lebensretter

Ein kleines Ding, das im Kühlschrank steht, vielleicht zwischen Milchtüte und Gurkenglas, kann im Notfall Leben retten. In Landau und im Kreis SÜW sind in den letzten Jahren über 16.000 SOS-Notfalldosen ausgegeben worden. Seit ein paar Wochen gibt es Nachschub.

Zirkus nach Zwangspause wieder auf Tour

Manege frei: Mitte bis Ende Mai lädt der Circus Rudolf Renz auf dem neuen Messplatz zum Lachen und Staunen ein. Obwohl ihr Name von großer Zirkustradition zeugt, ist die Truppe noch relativ neu im Geschäft. Die Coronapandemie zog ihnen fast den Stecker.

Anonyme Tester überzeugt

„Der Feinschmecker“ zählt die Metzgerei Katus aus Steinfeld zu den besten Fleischern in Deutschland. Sie ist eine von vier südpfälzischen Betrieben, die das Fachmagazin in seiner Liste führt. Aber: Was macht eigentlich einen guten Metzger überhaupt aus?

Bikini-Oberteil ist meist kein Muss

Auch 2023 gibt es für oben ohne noch Spielregeln. Wo Frauen ihre Brüste besser bedecken sollten und wo Burkini und ein Sonnenbad oben ohne nebeneinander geduldet werden.

Trotz „Medaille“ fließt auch manche Träne

Der Start zum 2. DRK-Spendenlauf steht bevor. Der Erlös ist

für einen inklusiven Spielplatz in der Festungsstadt gedacht.

Doch am Rhein soll der nicht gebaut werden.