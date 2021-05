Ein alkoholisiertes Trio hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gemeldet, dass sich drei Männer in der Pariser Straße schlagen würden. Gleich mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg zum Ort des Geschehens. In der Pariser Straße stießen die Einsatzkräfte dann auch auf drei Männer, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Die Männer prügelten sich allerdings nicht, sondern hatten nur dem Alkohol zugesprochen. Nach Rücksprache mit dem Zeugen stellte sich heraus, dass es sich wohl doch nicht um eine Schlägerei gehandelt hatte. Einer der Männer sei vermutlich alkoholbedingt gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw gefallen. Laut Polizei konnten an dem Auto aber keine Beschädigung festgestellt werden. Die drei Männer konnten weiter ihres Weges gehen.